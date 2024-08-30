شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كأس مصر قبل تسليمه للفائز من مباراة بيراميدز وزد الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتسلم الفريق الفائز من مباراة بيراميدز وزد الليلة فى نهائى كأس مصر، النسخة القديمة من كأس مصر بعدما انتهى مسئولو اتحاد الكرة من تجهيزه ونقله إلى ملعب برج العرب الذى يستضيف اللقاء.



كأس مصر

ويتحمل اتحاد الكرة مستحقات الحكام والمراقبين في مباراة نهائي كأس مصر بين بيراميدز وزد، المقرر لها فى تمام التاسعة مساء اليوم الجمعة ، حيث كان اتحاد الكرة أخطر الأندية بتحمل البدلات بداية من دور الـ32 وحتى نصف النهائي.

ويدير أحمد الغندور المباراة، ويعاونه كلا من محمود أبو الرجال وسمير جمال، ومحمود ناجي حكما رابعا، ويقود محمود بسيوني تقنية الفار ويعاون محمد يوسف وأسامة السيد، وشريف عبد الله حكما مساعدا إحتياطيا.

ويواجه فريق بيراميدز فى التاسعة مساء اليوم الجمعة فريق زد على استاد برج العرب بالإسكندرية، في نهائي كأس مصر لكرة القدم، بحثا عن اللقب الأول تاريخيا لكلا الفريقين.

تأهل فريق بيراميدز للمباراة النهائية بعد الفوز على المصري البورسعيدي بركلات الترجيح 4-3، فيما تأهل فريق زد إف سي بعد الفوز على الإسماعيلى بهدف نظيف في الإسماعيلية.

كما استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة على إقامة مباريات بطولة السوبر المصرى الرباعى خلال الفترة من 18 حتى 21 أكتوبر المقبل بالإمارات.