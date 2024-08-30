شكرا لقرائتكم خبر عن 15 نهائيا فى كأس مصر بدون القطبين قبل مواجهة بيراميدز وزد.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق بيراميدز في التاسعة مساء اليوم الجمعة، مع فريق زد على استاد برج العرب بالإسكندرية، في نهائي كأس مصر لكرة القدم، بحثا عن اللقب الأول تاريخيا لكلا الفريقين.

وتعد مواجهة بيراميدز وزد هي النهائي السادس عشر الذى لا يكون أحد طرفيها الأهلى والزمالك خلال تاريخ كأس مصر، حيث سبق أن شهد نهائى الكأس تواجد فريقين بعيدا عن القطبين في 15 مرة سابقة نستعرضها في التقرير التالى..



15 نهائيا فى كأس مصر



زد وبيراميدز

2008- 2009.. حرس الحدود 1–1 إنبي (4–1) ركلات الترجيح

2004–2005.. إنبي 1–0 الاتحاد السكندري

1999–2000.. الإسماعيلي 4–0 المقاولون العرب

1997– 1998.. المصري 4–2 المقاولون العرب

1994–1995.. المقاولون العرب 2–0 غزل المحلة

1989–1990 المقاولون العرب 2–1 منتخب السويس

1985–1986.. الترسانة 3–2 غزل المحلة

1966–1967.. الترسانة 1–0 الأوليمبي

1964–1965.. الترسانة 4–1 منتخب السويس

1963–1964.. القناة 2–0 السكة الحديد

1953–1954.. الترسانة 4–1 المصري

1938–1939.. الترام 1–1 نادي بوليس القاهرة (2–0) إعادة

1935–1936.. الاتحاد السكندري 3–1 السكة الحديد

1928–1929.. الترسانة 2–2 الاتحاد السكندري (1–0) إعادة

1922–1923.. الترسانة 1–0 نادي السكة الحديد

تأهل فريق بيراميدز للمباراة النهائية بعد الفوز على المصري البورسعيدي بركلات الترجيح 4-3، فيما تأهل فريق زد إف سي بعد الفوز على الإسماعيلى بهدف نظيف في الإسماعيلية.

بدأ فريق زد بطولة كأس مصر بالفوز على الداخلية في الدور التمهيدي بنتيجة 2-1، ثم الفوز على سيراميكا في دور الـ16 بنتيجة 3-0، ثم الإطاحة بمودرن سبورت في ربع النهائي بنتيجة 1-0، وأخيرا الفوز على الإسماعيلى بهدف نظيف في نصف النهائي.