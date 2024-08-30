يوروبا ليغ: يونايتد يواجه مورينيو-فنربهتشه وروما يلاقي توتنهام

الرياص - اسماء السيد - موناكو : أوقعت قرعة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" لكرة القدم بنظامها الجديد التي سُحبت في موناكو، مانشستر يونايتد الإنكليزي بطل المسابقة في 2016 2017، بمواجهة مدربه السابق البرتغالي جوزيه مورينيو الذي يقود فنربهتشه التركي، فيما سيلعب روما الإيطالي وصيف النسخة قبل الماضية مع توتنهام الإنكليزي وفرانكفورت الألماني.

ويستكمل يونايتد المصنّف في المستوى الأوّل، الذي أنقذ موسمه الماضي بالتتويج بكأس إنكلترا، مواجهاته مع بورتو البرتغالي، رينجرز الاسكتلندي، باوك اليوناني، بودو غليمت النروجي، فيكتوريا بلزن التشيكي، تويتني الهولندي وستيوا بوخارست الروماني.

وكان يونايتد توّج باللقب للمرة الوحيدة في تاريخه، بقيادة مورينيو تحديدا، على حساب أياكس أمستردام الهولندي.

وتضم النسخة الجديدة من "يوروبا ليغ" 36 ناديا، حيث سيلعب كل فريق ثماني مباريات، ولكن سيتم وضع جميع الفرق في دوري واحد بدلا من تقسيمها إلى مجموعات كما جرت العادة.

وتوزّع الأندية إلى أربعة مستويات تحتوي كل منها على تسعة فرق. كل فريق يلعب مع فريقين من كل مستوى، إذ سيلعب على أرضه أربع مباريات ومثلها خارجها.

وتتأهل إلى دور الـ16 أفضل ثمانية فرق في الترتيب النهائي، في حين تخوض الأندية من المركز التاسع إلى الرابع والعشرين جولة فاصلة من ذهاب وإياب، على أن تُكمل ثمانية منها عقد الأندية التي تأهلت مباشرة.

أما الأندية من المركز الـ25 إلى الـ36 الأخير سينتهي مشوارها في "يوروبا ليغ" من دون المشاركة في أي مسابقة أوروبية أخرى هذا الموسم.

وسيلعب روما المصنّف في المستوى الأوّل، مع كل من براغا البرتغالي، ألكمار الهولندي، دينامو كييف الأوكراني، سان جيلواز البلجيكي، أتلتيك بلباو الإسباني وإلفسبورغ السويدي، إلى جانب توتنهام وفرانفكورت.

ومن أندية المستوى الأول أيضا، يواجه بورتو البرتغالي بطل المسابقة مرتين، مانشستر يونايتد، لاتسيو الإيطالي، أولمبياكوس اليوناني، ماكابي تل أبيب الإسرائيلي، ميتلاند الدنماركي، هوفنهايم الألماني وأندرلخت البلجيكي.

بدوره، يلعب رينجرز مع توتنهام، يونايتد، ليون الفرنسي، أولمبياكوس، سان جيلواز، مالمو السويدي، ستيوا بوخارست ونيس الفرنسي.

أما فرانكفورت البطل مرتين فسيواجه سلافيا براغ، روما، فيرينتسفاروشي المجري، ليون، فيكتوريا بلزن، ميتلاند، آر أف سي اللاتفي وبشكتاش التركي.

كما يلعب لاتسيو مع بورتو، أياكس، ريال سوسييداد الإسباني، براغا، لودوغوريتس المجري، دينامو كييف، نيس وتوينتي الهولندي.

من جانبه، يواجه توتنهام كل من روما، رينجرز، ألكمار، فيرينتسفاروشي، قره باغ الأذربيجاني، إلفسبورغ وهوفنهايم.

ويواجه أياكس أندية لاتسيو، سلافيا براغ، ماكابي تل أبيب، ريال سوسييداد، غلطة سراي التركي، قره باغ الأذربيجاني، بشكتاش التركي وأر في سي اللاتفي.

أخيرا، يلتقي سلافيا براغ مع أندية اياكس، فرانفكورت، فنربهتشه، باوك، مالمو، لودوغورتس، اندرلخت وأتلتيك بلباو.

وأشار الاتحاد الأوروبي للعبة "ويفا" إلى أن مواعيد المباريات سيتم الكشف عنها السبت، حيث ستُلعب المجموعة الأولى من المباريات في 25 و26 أيلول/سبتمبر، أي بعد أسبوع من المباريات الافتتاحية في دوري الأبطال.