تريزيجيه على أعتاب الدوري السعودي

أكدت تقارير صحفية، أن المصري محمود حسن تريزيجيه المحترف ضمن صفوف طرابزون سبور التركي يقترب من الانتقال إلى دوري روشن السعودي خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وكان تريزيجيه قد انضم إلى طرابزون سبور موسم 2022/2023، قادمًا من أستون فيلا مقابل 4 ملايين يورو.

وأفاد موقع “haber61” التركي، أن تريزيجه نجم طرابزون التركي تلقى عرضًا من نادي الفتح بدوري روشن السعودي للانتقال إلى صفوفه الميركاتو الصيفي الجاري.

وأشار الموقع التركي إلى أن وكيل أعمال نجم منتخب مصر، سيلتقي بمسؤولي طرابزون سبور، لعقد اجتماع مهم يتعلق بمستقبل اللاعب المصري.

وأوضح، النادي التركي وضع شرطًا لرحيل الفرعون المصري وهو أن يبلغ الحد الأدنى للصفقة 8 ملايين يورو.

وواصل: “بيع تريزيجيه للدوري السعودي سينعش خزائن النادي التركي، وسيتضح موقف النجم المصري خلال الأيام المقبلة”.

ومن جانبه فقد أشار موقع “kuzeyekspres” التركي إلى أن نادي الفتح يرغب في التعاقد مع تريزيجيه على سبيل الإعارة مع خيار شراء إلزامي.

وشدد على موافقة الفرعون المصري على الرحيل لنادي الفتح لكن يتبقى الاتفاق بين الناديين فيما يتعلق بقيمة التعاقد.

وخاض الجناح الأيسر صاحب الـ29 عامًا، الموسم الماضي 25 مباراة في الدوري التركي، سجل خلالهم 10 أهداف وساهم بـ6 تمريرات حاسمة.

ولعب تريزيجيه بشكل عام في الدوري التركي 76 مباراة مع طرابزون، وسجل 25 هدفًا وقدم 16 تمريرة حاسمة، وساهم بشكل مباشر في 41 هدفًا.٠