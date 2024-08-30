"القوس والسهم و4 محاولات".. حكاية المقاتل اديسانيا الذي احتفل محمد صلاح على طريقته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

سجل المحترف المصري محمد صلاح، هدفين في أول جولتين بالدوري الإنجليزي، وهرع محتفلا على طريقة القوس والسهم، وكشف لاعب ليفربول سر هذا الاحتفال، وقال في تصريحات عبر بودكاست Men in Blazers: "أعتقد أنني كنت أشاهد مباراة يو إف سي لبيريرا ضد أديسانيا وعندما فاز في المباراة الثانية ضد بيريرا واحتفل بهذه الطريقة، أحببت هذا الاحتفال ولهذا السبب فعلت ذلك".

ويمتلك المقاتلين الذين تحدث عنهما صلاح، قصة سابقة للاحتفال، إذ أن النيجيري اسرائيل اديسانيا، كان لاعبا في رياضة "الكيك بوكسينج"، وامتلك سجلا قويا، وقابل البرازيلي أليكس بيريرا، مرتين وخسرهما، ليتسبب الأخير في هزيمتين من 5 في مسيرة النيجيري.

قرر اديسانيا الاتجاه رياضة MMA، وحقق 20 فوز متتالي، في وزن الوسط، واحتفظ بحزام وزنه، ولكن قرر بيريرا هو الآخر، الاتجاه إلى نفس الرياضة، ووصل إلى وزن النيجري، وتمكن من الفوز عليه للمرة الثالثة وحصل وزن الوسط.

ولم يفقد اديسانيا الأمل، وتمكن من الفوز على بيريرا واستعاد حزامه في 2023، واحتفل على طريقة "القوس والسهم"، الاحتفال الذي استعان به صلاح، ويحمل أليكس بيريرا الآن لقب UFC في وزن 205 أرطال، وبعد فوزه بلقب UFC للوزن الخفيف الثقيل بالضربة القاضية على جيري بروتشازكا، عرض بيريرا على أديسانيا فرصة مقاتلته على الحزام لكنه رفض، وفقا لموقع "ARABSMMA".

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