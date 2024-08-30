"وصفها بالفوضى".. موقع إسباني يتناول تفاصيل مفاوضات خيتافي لضم إبراهيم عادل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تناول موقع "ريفيلو" الإسباني، تفاصيل مفاوضات خيتافي مع بيراميدز لضم لاعبه إبراهيم عادل، ووصفها بـ"فوضى اللحظة الأخيرة".

وذكر الموقع، أن إبراهيم عادل سافر إلى مدريد لإجراء الفحص الطبي، دون موافقة ناديه للضغط عليه، بعدما فشل الناديين في الوصول إلى اتفاق مالي للانتقال، حتى الآن، فيما حصل خيتافي على موافقة اللاعب.

وأضاف الموقع، أن بيراميدز يشعر بالاستياء من لاعبه، الذي ما زال عقده ساريا، ويرفض الشروط التي عرضها خيتافي.

وتتبقى ساعات قليلة على انتهاء فترة القيد الصيفي في إسبانيا، إذ أن خيتافي لديه حتى الساعة 11:59 مساءً اليوم 30 يونيو، لينهي صفقة إبراهيم عادل.

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