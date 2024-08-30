بيرسي تاو يقترب من الانتقال إلى الدوري السعودي



محمد اسماعيل - القاهرة - كشف مصدر داخل النادي الأهلي، عن وجود عرض من قبل فريق نيوم السعودي، للتعاقد مع لاعب الفريق بيرسي تاو.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لموقع الخليج 365: "مسؤولو نادي نيوم السعودي، سيعقدون جلسة مع أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي والمدير التنفيذي لشركة الكرة بالنادي، لحسم انتقال بيرسي تاو إلى النادي الأهلي".

وأضاف: "نادي نيوم يرغب في التعاقد مع بيرسي تاو بشكل نهائي وليس على سبيل الإعارة، والأهلي لا يمانع رحيل اللاعب".

واختتم المصدر تصريحاته:" أن المفاوضات مستمرة بين الطرفين، فيما يتعلق بالمقابل المادي لإنهاء انتقال اللاعب إلى الفريق السعودي".

والجدير بالذكر أن فريق نيوم السعودي، يضم في صفوفه النجم المصري أحمد حجازي، الذي انتقل إلى الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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