النصر يعلن التعاقد رسمياً مع لاعب منتخب البرازيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أعلن نادي النصر السعودي، تعاقده بشكل رسمي مع البرازيلي ويسلي تكسيرا، لاعب فريق كورينثيانز البرازيلي ومنتخب البرازيل تحت 21 عاماً.

ونشر نادي النصر عبر حسابه الرسمي، على موقع التغريدات "X" تويتر سابقاً، صور أثناء توقيع اللاعب عقود الانضمام للفريق، وعلق عليها: "نجم المنتخب البرازيلي تحت 21 سنة، ويسلي تكسيرا يوقع رسمياً للعالمي".

وسيتم قيد اللاعب صاحب الـ 19 عاماً، في فريق تحت 21 سنة بالنادي.

وأصبح تكسيرا ثالث صفقات النصر السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد التعاقد مع بينتو حارس المرمى، وسالم النجدي لاعب الفتح.

اقرا أيضًا:

فانتازي يعلن سعر كييزا لاعب ليفربول الجديد قبل الجولة الثالثة

"وصفها بالفوضى".. موقع إسباني يتناول تفاصيل مفاوضات خيتافي لضم إبراهيم عادل

"أهرامات مصر الثلاثة".. الحساب الرسمي للدوري الفرنسي يحتفي بهؤلاء اللاعبين