ليجانيس يتقدم بعرض قيمته 10 ملايين يورو لضم مصطفى محمد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

دخل مسؤولو نادي ديبورتيفو ليجانيس الإسباني في سباق الحصول على خدمات المهاجم المصري بصفوف نانت الفرنسي مصطفى محمد.

وأشارت صحيفة ليكيب الفرنسية، اليوم الجمعة، أن النادي الإسباني تقدم بعرض بلغت قيمته 10 ملايين يورو لضم اللاعب باليوم الأخير من الانتقالات الصيفية.

هذا بعدما أوردت الصحيفة ذاتها في وقت سابق من اليوم دخول نادي ليستر سيتي في مفاوضات مع نانت لضم اللاعب صاحب الـ 26 عاماً.

وكانت صحيفة ليكيب قد أشارت مؤخراً إلى أن اللاعب قد وصله عرضًا من الدوري السعودي بقيمة 15 مليون يورو وهو المقابل الذي وافق عليه نانت سريعاً لإتمام الصفقة، بحسب التقرير ذاته ولكن رفض اللاعب المصري الرحيل.

وأوضحت الصحيفة ذاتها أن ناديي وولفرهامبتون الإنجليزي ومارسيليا الفرنسي قد استفسرا مؤخراً عن إمكانية ضم مصطفى محمد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان مصطفى محمد قد انضم لصفوف نانت على سبيل الإعارة من نادي جالاتا سراي في يوليو 2022 قبل أن يشتري النادي الفرنسي عقده بعد انتهاء فترة الإعارة.

ولم يُشارك صاحب الـ 26 عاماً خلال الموسم الجاري 2024/2025 سوى لمدة 27 دقيقة في مباراتين.

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