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الدحيل القطري يعلن ضم نجم رين الفرنسي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أعلن نادي الدحيل القطري اليوم الجمعة، التعاقد بشكل مع اللاعب الفرنسي بنجامين بوريجو، قادماً من فريق رين الفرنسي.

ونشر نادي الدحيل عبر حسابه الرسمي، على موقع التغريدات "X" تويتر سابقاً، فيديو لتقديم اللاعب من داخل ملعب "عبدالله بن خليفة"، ملعب فريق الدحيل.

ويرتدي صانع الألعاب الفرنسي القميص رقم 19 رفقة، فريق الدحيل القطري.

ورحل بوريجو، عن فريق فريق رين الفرنسي بعد 7 سنوات رفقة الفريق، خاض خلالهم 311 مباراة، نجح في تسجيل 66 هدفاً وتقديم 63 تمريرة حاسمة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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