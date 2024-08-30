"ثلاثي هجومي".. تشكيل بيراميدز الرسمي لمواجهة زد في نهائي كأس مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أعلن الجهاز الفني لفريق بيراميدز بقيادة الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش المدير الفني، عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة زد، في نهائي بطولة كأس مصر.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "برج العرب" بالإسكندرية، ضمن منافسات نهائي بطولة كأس مصر.

وجاء تشكيل بيراميدز للقاء كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد سامى، محمد الشيبي، محمد حمدي، كريم حافظ.

خط الوسط: بلاتي توريه، مهند لاشين، وليد الكرتي.

خط الهجوم: مصطفى فتحى، فيستون ماييلي، فخري لاكاي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلا من:

"أحمد ميهوب، أحمد فتحي، محمود صابر، إسلام عيسى، أحمد توفيق، محمد رضا بوبو، محمود زلاكة، دودو الجباس، مروان حمدي".

وكان بيراميدز، تمكن من الوصول إلى هذا الدور من البطولة، بعدما حقق الفوز على حساب المصري البورسعيدي في نصف النهائي، بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح.

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