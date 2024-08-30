"زيكو يقود الهجوم".. تشكيل زد الرسمي لمواجهة بيراميدز في نهائي كأس مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أعلن الجهاز الفني لفريق زد بقيادة مجدي عبد العاطي المدير الفني، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة بيراميدز، في نهائي بطولة كأس مصر.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "برج العرب" بالإسكندرية، ضمن منافسات نهائي بطولة كأس مصر.

وجاء تشكيل بيراميدز للقاء كالتالي:

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: أحمد سيد عبدالنبي، محمد إسماعيل، مصطفى العش، محمد أشرف.

خط الوسط: بيتر زيلو موتوموسي، ماتا ماجاسا، أحمد عاطف "قطة".

خط الهجوم: مصطفى زيكو، شادي حسين، عبدالرحمن البانوبي

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلا من:

"محمد رضا، مصطفى عبدالستار، إسلام إسماعيل، عبدالله مجدي، ديلسون كاموني، عمرو حسام، أحمد إبراهيم الصغيري، مصطفى سعد "ميسي"، رشيد أحمد".

وكان زد، تمكن من الصعود إلى هذا الدور من البطولة، بعدما حقق الفوز على حساب الإسماعيلي في نصف النهائي، بنتيجة هدف دون مقابل.

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