رسميا.. الزمالك يتسلم خطاب رفع عقوبة إيقاف القيد من الفيفا (مستند)

تلقى نادي الزمالك إخطار من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يفيد برفع عقوبة إيقاف القيد بعد سداد المستحقات المتأخرة لكل من البرتغالي روي أجواش وأندريه أوليفيرا، بجانب دانيال جونزاليس مساعدي جوسفالدو فيريرا المدير الفني الأسبق للفريق.

محمد يوسف

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