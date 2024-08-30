رسميا.. الزمالك يتسلم خطاب رفع عقوبة إيقاف القيد من الفيفا (مستند)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد خيري:
تلقى نادي الزمالك إخطار من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يفيد برفع عقوبة إيقاف القيد بعد سداد المستحقات المتأخرة لكل من البرتغالي روي أجواش وأندريه أوليفيرا، بجانب دانيال جونزاليس مساعدي جوسفالدو فيريرا المدير الفني الأسبق للفريق.
وحرص مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب على تحويل مستحقات الثلاثي خلال الأيام القليلة الماضية لحل أزمة إيقاف القيد.
وأصبح يحق لنادي الزمالك قيد الصفقات الجديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية قبل انطلاق الموسم الجديد بعد تسوية مستحقات مساعدي البرتغالي جوسفالدو فيريرا بصورة رسمية.
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