"للمرة الأولى".. محمد عبد المنعم يظهر في التدريبات الجماعية لفريق نيس (صور)



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

شارك نجم منتخب مصر محمد عبد المنعم اليوم، في التدريبات الجماعية لفريق نيس الفرنسي للمرة الأولى، بعد انضمامه إلى الفريق.

وكان نادي نيس الفرنسي، أعلن أمس الخميس انضمام محمد عبد المنعم إلى الفريق، قادماً من النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعقد لمدة 4 سنوات.

ونشر الحساب الرسمي لنادي نيس الفرنسي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عدد من الصور لمشاركة عبد المنعم في تدريبات الفريق اليوم.

ويستعد فريق نيس، لمواجهة نظيره انجيه يوم الأحد المقبل، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة ببطولة الدوري الفرنسي، والتي قد تشهد المشاركة الأولى لمحمد عبد المنعم رفقة نيس.

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