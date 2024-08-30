كومو الإيطالي يريد بيع عقد بلال مظهر رغم عدم إعلانه صفقة ضمه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

يشهد اليوم الأخير من فترة الانتقالات الصيفية مفارقة غريبة بطلها لاعب منتخب مصر للشباب ورديف باناثينايكوس اليوناني.

موقع ترانسفير ماركت وموقع الاتحاد الإيطالي أكدا انتقال اللاعب صاحب الـ 20 عاماً للوافد الإيطالي على الدوري الممتاز كومو ولكن الأخير لم يعلن الصفقة.

بل أن الصحفي البرتغالي المتخصص في ملف الانتقالات، نيكولو شيريا، قد أوضح أن نادي كوم الإيطالي يعملون على بيع عقد اللاعب.

على الجانب الآخر أشارت صحيفة أبولا البرتغالية في تقرير لها أن اللاعب يقترب من الانضمام لصفوف نادي إشتريلا أمادورا ببلاها على أن يمتلك نادي باناثينايكوس اليوناني 50% من حقوق اللاعب الاقتصادية.



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