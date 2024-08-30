"فشل".. نجيب ساويرس يعلق على إقامة نهائي كأس مصر في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

علق المهندس نجيب ساويرس مالك نادي زد، على إقامة مباراة نهائي كأس مصر بين زد وبيراميدز، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، على الرغم من أن الفريقين من القاهرة.

وكتب ساويرس عبر حسابه الرسمي، على موقع التغريدات "X"، تويتر سابقاً: "فرقتين من القاهرة بعتينهم استاد برج العرب ؟؟؟ والاستاد من غير جمهور تقريبا منظر محزن….فشل".

ويلاقي نادي زد نظيره بيراميدز حالياً، على ستاد "برج العرب بالإسكندرية"، في إطار نهائي كأس مصر.

ويسعى كلا من نادي زد ونادي بيراميدز، إلى الفوز بالمباراة وحصد اللقب الأول في تاريخهما.