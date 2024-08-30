لمزاملة النني.. ريال بيتيس يعلن رحيل نبيل فقير عن الفريق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أعلن نادي ريال بيتيس الإسباني رحيل لاعب الفريق نبيل فقير على سبيل الإعارة إلى الجزيرة الإماراتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وبهذا يزامل نبيل فقير اللاعب المصري محمد النني الذي انضم إلى الجزيرة الإماراتي منذ أسابيع قليلة قادما من أرسنال.

وبعد أكثر من خمسة مواسم، يرحل فقير بعد أن خاض 165 مباراة، سجل خلالها 29 هدفًا و25 تمريرة حاسمة.

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