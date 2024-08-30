"مرتبط بعقد مع الفريق".. بيرسي تاو يكشف موقفه من الاستمرار مع النادي الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

كشف الجنوب أفريقي بيرسي تاو لاعب النادي الأهلي، عن موقفه من الاستمرار داخل القلعة الحمراء، خلال الفترة المقبلة.

وقال تاو في تصريحات، عبر إذاعة "Metro Fm": "أنا متواجد الآن في راحة، ولأول مرة أحصل على راحة وكنت بحاجة إليها، والنادي الأهلي قدم موسماً رائعاً، ولكنني تعرضت للإصابة في الجزء الأخير من الموسم".

وأضاف: "لا أهتم بما يكتب عني، واستمتع بوقتي في مصر، وما يكتب عني غير صحيح ولكنني معتاد على مثل هذه الأخبار والتقارير".

وتابع: "عقب رحيل بيتسو موسيماني عن تدريب الأهلي، النادي أخبرني أنني مرتبط بعقد مع الفريق، وهذا الأمر كان واضحاً".

وواصل: "لا أتفاوض مع أي نادي في الوقت الحالي سواء في جنوب أفريقيا أو في أي مكان آخر، وأهم شئ بالنسبة لي أن أكون قريب من عائلتي و احصل على وقت كافي للعب".

وأكمل: "قمت بتخفيض راتبي مع الأهلي عند الانتقال إلى بيرنلي الإنجليزي، ولكن الفارق المادي لم يكن كبيراً".

وأشارت العديد من التقارير الصحفية، خلال الفترة عن وجود اهتمام من قبل نيون السعودي والوداد المغربي، للتعاقد مع بيرسي تاو.

وينتهي عقد بيرسي تاو مع النادي الأهلي، بنهاية الموسم المقبل 2024-2025.

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