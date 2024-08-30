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سعود عبد الحميد يحصل على تصريح العمل ويصبح جاهزاً لمواجهة يوفنتوس

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أصبح أول محترف سعودي بالدوري الإيطالي سعود عبد الحميد جاهزاً للمشاركة مع ناديه روما بالمنافسات المقبلة.

وذكرت صحيفة ، مساء اليوم الجمعة، أن لاعب الهلال السابق قد حصل على إقامة العمل الرسمية من السفارة الإيطالية في عاصمة بلاده الرياض.

وكان نادي روما قد أعلن يوم الثلاثاء الماضي بصورة رسمية إتمام التعاقد مع اللاعب صاحب الـ 25 عاماً.

ويحل نادي روما ضيفًا على نظيره يوفنتوس يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من .

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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