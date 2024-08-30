شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يرفض عرضى الأهلى وبيراميدز للتعاقد مع الساعى وعبد الرحمن مجدى والان مع تفاصيل الخبر

قرر مجلس إدارة نادى الإسماعيلى برئاسة نصر أبو الحسن، رفض العروض المقدمة للثنائى عمر الساعى وعبد الرحمن مجدى لاعبى الفريق، بسبب ضعف المقابل المادى المقدم من الأهلى وبيراميدز.

واتفق مسئولو الإسماعيلى خلال الاجتماع الذى عقد اليوم، على رفض عرضى الأهلى وبيراميدز للتعاقد مع عمر الساعى وعبد الرحمن مجدى لضعف المقابل المعروض حاليا.

وعرض النادى الأهلى على الإسماعيلى ضم عمر الساعى مقابل 30 مليون جنيه وإعارة لاعبين، بينما عرض بيراميدز 30 مليون جنيه من أجل ضم عبد الرحمن مجدى.

ويتمسك مسئولو الإسماعيلى بالحصول على مقابل أكبر من ذلك في الثنائى، واستلام المقابل كاش رافضا فكرة التقسيط لحاجة النادى لأموال من أجل فتح القيد.