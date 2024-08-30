شكرا لقرائتكم خبر عن 60 دقيقة.. بيراميدز يضغط وزد يؤمن دفاعاته فى نهائى الكأس والان مع تفاصيل الخبر

مرت 60 دقيقة من عمر مباراة بيراميدز وزد التى تجمعهما حاليًا على استاد برج العرب، في إطار منافسات نهائي بطولة كأس مصر، ويستمر التعادل السلبى بين الفريقين.

جاءت أول ربع ساعة بسيطرة من بيراميدز على منتصف الملعب فى ظل تأمين زد الدفاعى، وفى هجمة مرتدة كاد زد أن يسجل هدف التقدم بعد خروج أحمد الشناوى من مرماه وكادت الكرة أن تسكن شباكه.

وفى الربع ساعة الثانية استمر ضغط بيراميدز وكاد مصطفى فتحى أن يسجل لبيراميدز من تسديدة مرت أعلى العارضة، وأهدار مصطفى زيكو فرصة هدف بعدما سدد الكرة من الوضع طائرًا وتصدى لها ببراعة أحمد الشناوى، كما أهدر فيستون ماييلى فرصة لبيراميدز.

ومع بداية الشوط الثانى كثف بيراميدز الضغط فى الوقت الذى جاء فيه تراجع زد واكتفى بالتأمين الدفاعى.

وضم تشكيل بيراميدز كلاً من: حراسة المرمى: أحمد الشناوي، خط الدفاع: أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي - كريم حافظ، خط الوسط: بلاتي توريه - مهند لاشين - مصطفى فتحي - فخري لاكاي - وليد الكرتي، خط الهجوم: فيستون ماييلى.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: أحمد ميهوب - أحمد فتحي -محمود صابر - إسلام عيسى - أحمد توفيق - محمد رضا بوبو - محمود زلاكة - دودو الجباس - مروان حمدي.

وضم تشكيل زد كلاً من: حراسة المرمى: على لطفى، الدفاع: أحمد سيد عبد النبى، مصطفى العش، محمد أشرف، محمد إسماعيل، الوسط: أحمد عاطف قطة، مصطفى زيكو، عبد الرحمن البانوبى، بيتر موتوموسى، ماتا ماجاسا، الهجوم: شادى حسين.

البدلاء: عمرو حسام، محمد رضا السيد، مصطفى كاجو، إسلام عبد اللاه، عبد الله مجدى، كامونى، مصطفى سعد ميسى، رشيد أحمد، أحمد الصغيرى.

وتعد مباراة اليوم، الرابعة بين زد وبيراميدز، حيث تواجها من قبل في 3 مواجهات، فاز بيراميدز مباراتين وتعادل فى مواجهة ولم يفز زد في أي مباراة، سجل لاعبو بيراميدز 5 أهداف واستقبلوا هدفا وحيدا، والتقى بيراميدز مع زد بمسماه القديم إف سى مصر مباراتين وانتهت لصالح الفريق السماوى.



جانب من المباراة بين بيراميدز وزد



زد وبيراميدز نهائى كأس مصر



زد وبيراميدز



مباراة بيراميدز وزد فى نهائى كأس مصر



مباراة بيراميدز وزد نهائي بطولة كأس مصر



مصطفى فتحى خلال المباراة