شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تعلن فوز كولر بأفضل مدرب فى الدورى للموسم الثانى على التوالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة الأندية المحترفة المصرية عن فوز السويسرى مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلى، بجائزة أفضل مدرب فى الدورى المصرى لهذا الموسم، الذى توج به النادى الأهلى للمرة الرابعة والأربعين فى تاريخه.

ونشر الحساب الرسمى لـ رابطة الأندية المحترفة على "فيس بوك": "للموسم الثاني على التوالي.. مارسيل كولر هو أفضل مدرب في دوري nile بتصويت الجمهور".



كولر أفضل مدرب



وكانت رابطة الأندية المحترفة المصرية عن استفتاء للجمهور لاختيار أفضل مدرب فى الدورى المصرى لهذا الموسم، الذى توج به النادى الأهلى للمرة الرابعة والأربعين فى تاريخه.

ونافس السويسرى مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلى، كل من الكرواتى كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، وأحمد سامى مدرب سموحة وعلى ماهر مدرب المصرى البورسعيدى.

من ناحية أخرى، قدم عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على إدارة المسابقات، 3 تصورات متضمنة شكل الدوري الممتاز في الموسم الجديد 2024 – 2025، وتم تقديم هذه المقترحات لرابطة الأندية المحترفة.

وتضمن المقترح الأول إقامة بطولة الدوري من دور واحد على أن يلعب كل فريق 17 مباراة ثم يتم تقسيم الفرق لتتنافس الـ 10 فرق في المقدمة على لقب الدوري بينما ينافس الـ8 فرق الباقية على الهروب من الهبوط.

بينما يتضمن المقترح الثاني إقامة الدوري بالنظام العادي من مجموعة واحدة بنظام الذهاب والإياب، بينما يتضمن المقترح الثالث إقامة الدوري من مجموعتين.

ومن المقرر أن يتم عرض التصورات الثلاث على الأندية للتصويت واختيار الأفضل من بينهم خلال الأيام القليلة المقبلة.