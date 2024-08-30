شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الواحد السيد يعقد جلسة مع جوميز على هامش معسكر الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد عبد الواحد السيد، مدير الكرة بنادي الزمالك، جلسة خاصة مع البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم على هامش المران الأول الذي أقيم مساء اليوم الجمعة على ملعب فندق الإقامة خلال المعسكر المغلق بمدينة برج العرب.

وتحدث مدير الكرة مع جوميز عن طلبات المدير الفني خلال المعسكر المغلق والبرنامج الخاص بالفريق، من أجل الاستعداد بالشكل الأمثل للفترة المقبلة.

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مرانه الأول مساء اليوم على ملعب فندق الإقامة خلال المعسكر المغلق المقام بمدينة برج العرب بالإسكندرية.

وحرص الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز على التركيز في الجوانب الفنية بشكل أكبر عن الجوانب البدنية في ظل وصول الفريق للمعسكر منذ ساعات قليلة حتى لا يتعرض اللاعبون للإرهاق.

وحرص المدير الفني على منح اللاعبين العديد من التعليمات الفنية المطلوب تنفيذها في المباراة الودية الأولى خلال المعسكر التي تقام في السادسة مساء غداً السبت أمام الأنصار السعودي.

وخاض لاعبو الفريق تقسيمة فنية في ختام مران اليوم، وشهدت التقسيمة مشاركة محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الزمالك بشكل طبيعي، وخاض كافة التدريبات الفنية والبدنية، بعدما كان حصل على راحة من المران في القاهرة قبل انتظام الفريق في المعسكر المغلق.

ويستمر معسكر الزمالك حتى يوم 7 سبتمبر المقبل، يتخلله خوض الفريق لثلاث مباريات ودية، يبدأها بمواجهة فريق الأنصار السعودي غداً السبت، على أن يخوض الفريق مباراته الودية الثانية أمام الشعلة السعودي يوم 3 سبتمبر المقبل، ويختتم الفريق مبارياته الودية بمواجهة الشرطة العراقي يوم 7 سبتمبر.