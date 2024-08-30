رسميا .. الفيفا يخطر الزمالك برفع إيقاف القيد

الشارقة - اميمة ياسر - تلقى نادي الزمالك إخطارات من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تفيد برفع عقوبة إيقاف القيد بعد سداد المستحقات المتأخرة لكل من البرتغالي روي أجواش و أندريه أوليفيرا، ودانيال جونزاليس مساعدي جوسفالدو فيريرا المدير الفني الأسبق للفريق.

محمد يوسف

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