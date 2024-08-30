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رسميا .. الفيفا يخطر الزمالك برفع إيقاف القيد

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الشارقة - اميمة ياسر - تلقى نادي الزمالك إخطارات من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تفيد برفع عقوبة إيقاف القيد بعد سداد المستحقات المتأخرة لكل من البرتغالي روي أجواش و أندريه أوليفيرا، ودانيال جونزاليس مساعدي جوسفالدو فيريرا المدير الفني الأسبق للفريق.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب حرص على تحويل مستحقات الثلاثي خلال الأيام القليلة الماضية لحل أزمة إيقاف القيد.

وأصبح يحق لنادي الزمالك قيد الصفقات الجديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية قبل انطلاق الموسم الجديد بعد تسوية مستحقات مساعدي البرتغالي جوسفالدو فيريرا بصورة رسمية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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