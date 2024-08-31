شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى فتحى: تتويج بيراميدز بكأس مصر نتيجة لمجهود اللاعبين طوال الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح مصطفى فتحى لاعب فريق بيراميدز أن تتويج ببطولة كأس مصر نتيجة لجمهود الجميع داخل النادى هذا الموسم. وأوضح مصطفى فتحى خلال تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورت قائلا: "أنا مستمر مع نادى بيراميدز الموسم المقبل ويتبقى في عقدى 3 مواسم قادمة".

وأضاف مصطفى: "لو تواجد الجمهور في المدرجات سوف يضع حماسا أكبر لدى اللاعبين خاصة في المباريات الكبيرة مثل نهائي كأس مصر".

ونجح فريق بيراميدز فى كسر عقدة النهائيات بتحقيق الفوز على زد بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما على استاد برج العرب، في إطار منافسات نهائي بطولة كأس مصر، ليتوج الفريق السماوى بأول بطولة فى تاريخه.

فريق بيراميدز كان يعانى من عقدة المباريات النهائية، بعد الخسارة فى جميع النهائيات التى شارك فيها، والتى وصلت إلى 4 نهائيات قبل أن بخوض النهائي الخامس، ويكسر تلك العقدة.