شكرا لقرائتكم خبر عن ممر شرفى من بيراميدز للاعبى زد خلال مراسم تتويج كاس مصر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام لاعبو فريق بيراميدز بعمل ممر شرفى للاعبى فريق زد إف سى عقب خسارتهم المباراة النهائية وقبل الصعود إلى منصة التتويج وتسلم ميداليات المركز الثانى.

ونجح فريق بيراميدز فى كسر عقدة النهائيات بتحقيق الفوز على زد بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما على استاد برج العرب، في إطار منافسات نهائي بطولة كأس مصر، ليتوج الفريق السماوى بأول بطولة فى تاريخه.

فريق بيراميدز كان يعانى من عقدة المباريات النهائية، بعد الخسارة فى جميع النهائيات التى شارك فيها، والتى وصلت إلى 4 نهائيات قبل أن بخوض النهائي الخامس، ويكسر تلك العقدة.