شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الرياضى للشركات يعقد مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل بطولة الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الاتحاد العام الرياضي للشركات، برئاسة المحاسب محمد عثمان هارون، مؤتمرا صحفيا، اليوم الجمعة، للإعلان عن تفاصيل بطولة الجمهورية للشركات النسخة 57، التي تنطلق غدا السبت بالمدينة الرياضية بمدينة بورسعيد.

وأكد المحاسب محمد عثمان هارون، أن بطولة الجمهورية للشركات برعاية رئيس الوزراء، تحظى باهتمام كبير من الدولة المصرية، حيث يشارك فيها 23 ألفا من العاملين يمثلون 365 شركة من جميع أنحاء الجمهورية، منهم 17 ألف لاعب، و6 آلاف ما بين أجهزة فنية ومدربين وإداريين ومنسقين للفرق الجماعية والألعاب الفردية.

وأوضح هارون أن بطولة الجمهورية للشركات، هى البطولة الوحيدة في مصر التي تقام في موعدها على مدار 57 عاما، متصلة دون توقف، منذ انطلاق النسخة الأولى لها في عام 1966، مما أضفى عليها أهمية كبرى من في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالاهتمام رياضيا وبدنيا بالعامل المصري، لافتا الى أن الحكومة المصرية، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لم تدخرا جهدا في خروج النسخ الماضية بنجاح كبير وبالشكل اللائق، لافتا إلى أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، يتابعان على مدار أكثر من شهر ونصف الاستعدادات للبطولة، وقاموا بتسخير كافة الإمكانات وتذليل كل العقبات من أجل نجاح البطولة والحفاظ على ظهورها بالشكل المشرف.

وأشار رئيس الاتحاد العام الرياضي للشركات إلى الدور الهام الذي يلعبه الاتحاد لنشر ممارسة الرياضة بين العاملين، انطلاقا من توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لبناء الإنسان المصري، وتوسيع قاعدة ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية بين عمال مصر بكافة فئاتهم.

تابع أن الدور الكبير الذي يقوم به الاتحاد الرياضي للشركات، لا يقتصر على ممارسة الرياضة فقط، وإنما تحقيق أهداف اجتماعية وانسانية، وخلق روح المنافسة الشريفة بين عمال مصر، بكافة درجاتهم الوظيفية، وإذابة الفوارق الوظيفية بين رؤساء العمل ومرؤوسية في جو تسوده مشاعر وعلاقات الود والترابط والتواصل، مما ينعكس بتأثير إيجابي يعود بالنفع والمكاسب المعنوية والمادية على عجلة الإنتاج القومي للبلاد.

من جانبه أكد الدكتور أحمد اسماعيل، نائب أول رئيس الاتحاد الرياضي للشركات، مدير بطولة الجمهورية، أن البطولة في نسختها الحالية تضم، 142 مسابقة، رياضية وثقافية، وفنية، وتقام خلال الفترة من 31 سبتمبر إلى 2 أكتوبر 2024، بمشاركة 23 ألف عامل، من جميع المراحل العمرية و65 عاما.

أضاف أن الاتحاد حرص على أن تنطلق شعلة البطولة العام الجاري من مدينة الاقصر، تزامنا مع الاحتفال باختيار الأقصر عاصمة الثقافة الرياضية العربية ، وفوز مصر بمقعد رئاسة االاتحاد العربي للثقافة الرياضية للمرة الثالثة على التوالي، برئاسة الإعلامي أشرف محمود.

أشار إلى أن مجلس إدارة الاتحاد واللجنة المنظمة للبطولة، تبذل كل جهودها لظهور البطولة بالشكل اللائق باسم ومكانة، الجمهورية الجديدة التي أرسى دعائمها الرئيس السيسي، وترويجها وتسويقها إعلاميا .

وأضاف الدكتور إسماعيل عبد الحكم، السكرتير العام للاتحاد، أننا دائما ما نراهن على نجاح بطولة الجمهورية للشركات، لأن شعب بورسعيد عاشق للرياضة، وشغوف بها واقباله الكبير المتوقع أحد أسباب نجاح الأحداث والبطولات الرياضية بالمدينة الباسلة.

وأوضح يحيى السيد، الأمين العام للاتحاد، أن الوعي الكبير والثقافة الرياضية التى يتمتع بها شعب بورسعيد، أهم العوامل التي تساهم في نجاح أي حدث رياضي وثقافي يقام على أرض المدينة الباسلة، لافتا إلى أن الاتحاد يستهدف استمرار النشاط الرياضي والثقافي بين عمال مصر، في شركاتهم بمختلف أنحاء الجمهورية طوال العام وليس فقط في موسم إقامة بطولة الجمهورية، لخلق روح المنافسة الشريفة بينهم، وحثهم على بذل كل جهد لتحقيق أعلى معدلات الإنتاج.

واختتم الاعلامي خالد كامل، رئيس اللجنة الإعلامية للاتحاد، فعاليات المؤتمر الصحفية بمناشدة وسائل الإعلام المختلفة مرئية ومقروءة ومسموعة، بتسليط الضوء على البطولة، لأنها أكبر حدث رياضي وطني يجمع بين المنافسات الثقافية والرياضية، يقام بين لعمال مصر عصب الإنتاج والاقتصاد المحلي.