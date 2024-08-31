شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز ينضم للمتأهلين للسوبر المحلى بعد التتويج بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد فريق بيراميدز بطاقة التأهل لبطولة كأس السوبر المحلى، بعدما توج ببطولة كأس مصر على حساب نظيره زد، بالفوز على عليه بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء الجمعة، على استاد برج العرب، فى نهائى الكأس.

بيراميدز بصفته بطل كأس مصر، ينضم رفقة الأهلى بطل الدورى، وسيراميكا بطل كأس الرابطة، وفى انتظار الفريق الذى سيحصل على البطاقة الذهبية لينضم لبطولة كأس السوبر.

ويفاضل اتحاد الكرة، بين 3 مواعيد لإقامة مباريات السوبر المصرى الرباعى والذى يقام بمشاركة بطل الدورى المصرى وبطل الكأس وبطل كأس الرابطة، بجانب فريق رابع يتم توجيه الدعوة له من الجانب الإماراتى مستضيف البطولة.

ويفاضل اتحاد الكرة بين 3 مواعيد للسوبر، وهى الفترة من 1 حتى 4 أكتوبر المقبل، أوالفترة من 18 حتى 21 أكتوبر المقبل، أو فى ديسمبر المقبل.

وتنص لائحة السوبر الرباعى المقرر إقامتها بالإمارات على مشاركة بطل الدورى وبطل الكأس وبطل كأس الرابطة، على أن يختار الجانب الإماراتى مستضيف البطولة الفريق الرابع.