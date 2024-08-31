إبراهيم فايق يعلق على فوز بيراميدز بكأس مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

هنأ الإعلامي إبراهيم فايق، نادي بيراميدز بتحقيقه لقب كأس مصر لأول مرة في تاريخه، عقب الفوز على زد في المباراة النهائية.

ونشر إبراهيم عبر حسابه الرسمي على منصة "فيسبوك": "مبروووك لبيراميدز الفوز بأول بطولة في تاريخه، فريق يمتلك مجموعة كبيرة من اللاعبين المتميزين ويستحقوا كل التقدير".

وأضاف: "هاردلك لزد، فريق محترم ومعاهم مدرب هايل وعملوا مجهود كبير خلال المباراة خاصة الشوط الأول".

الجدير بالذكر أن هذه هي أول بطولة في تاريخ نادي بيراميدز.

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