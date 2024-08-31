"لقب تأخر كثيراً".. بعد الفوز بكأس مصر بيراميدز يكسر عقدة النهائيات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

تمكن فريق بيراميدز من تحقيق اللقب الأول في تاريخه، بعد الفوز على حساب زد بنتيجة هدف دون مقابل، في مباراة نهائي كأس مصر، ليتوج بلقبه الأول تاريخياً.

ويسعى بيراميدز منذ تغيير اسمه من الأسيوطي إلى بيراميدز، وتحويل ملكيته إلى المستشار تركي آل الشيخ في عام 2018، ثم بيعه إلى رجل الأعمال الإماراتي سالم الشمسي بعد ذلك، إلى تحقيق اللقب الأول للفريق.

ونجح بيراميدز منذ موسمه الأول في مصر، بعد تغيير اسمه ونقل ملكيته في حجز مكانة كبيرة في الكرة المصرية، وتقديم مستويات كبير، وضعته في قائمة أهم الأندية المصرية والأفريقية أيضاً، ولكن وعلى الرغم من كل ذلك، لم يتمكن الفريق السماوي، من حصد أي لقب طوال الـ 6 سنوات الماضية.

واستمر بيراميدز طيلة 6 سنوات، يبحث عن لقبه الأول في مختلف البطولات سواء البطولات المحلية أو البطولات القارية، حيث نجح الفريق السماوي، في الصعود إلى نهائي كأس مصر في مناسبتين، موسم 2018-2019، موسم 2021-2022، ولكنه اكتفى بمركز الوصافة في المناسبتين.

وعلى الصعيد القاري، لم يكن الحال بالنسبة لبيراميدز أفضل من المسابقات المحلية، حيث نجح بيراميدز في الصعود إلى نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية، في عام 2020 ولكنه اكتفى بالحصول على مركز الوصافة، بعد الهزيمة في النهائي أمام فريق نهضة بركان، بهدف دون مقابل.

وفي بطولة السوبر المصري، حصل بيراميدز على مركز الوصافة، في مناسبة واحدة فقط، بعد الهزيمة من الأهلي في نهائي السوبر المصري عام 2023، بنتيجة هدف دون مقابل.

وحقق بيراميدز وصافة الدوري المصري الممتاز، في ثلاث مناسبات، في 2021-2022، 2022-2023، 2023-2024.

وبناءً على هذه النتائج، ظلت لعنة النهائيات تطارد فريق بيراميدز، حتى مباراة اليوم أمام زد، في نهائي كأس مصر موسم 2023-2024، والذي تمكن فريق بيراميدز من خلاله القضاء على لعنة المباريات النهائي، بالفوز على زد والتتويج بلقب كأس مصر.

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