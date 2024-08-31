بعد فوز بيراميدز.. أكثر 10 أندية تحقيقا لبطولة كأس مصر عبر التاريخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

حقق نادي بيراميدز لقب كأس مصر في نسخته الـ 92، عقب الفوز على زد بهدف نظيف في المباراة النهائية.

ودخل نادي بيراميدز قائمة الأندية الفائزة بلقب كأس مصر العريق، والذي تم تأسيسه عام 1921.

أكثر 10 أندية تحقيقا لبطولة كأس مصر

1.الأهلي - 38 لقبا

2.الزمالك - 28 لقبا

3.الترسانة - 6 ألقاب

4.الإتحاد السكندري - 6 ألقاب

5.المقاولون العرب - 3 ألقاب

6.الأوليمبي - لقبان

7.حرس الحدود - لقبان

8.الإسماعيلي - لقبان

9.إنبي - لقبان

10.القناة والمصري وبيراميدز - لقب واحد

الجدير بالذكر أن نادي بيراميدز حقق البطولة كأول نادي خارج الأهلي والزمالك يفعل ذلك منذ إنبي في موسم 2010/2011 (13 عاما).

اقرأ أيضًا:

"لقب تأخر كثيراً".. بعد الفوز بكأس مصر بيراميدز يكسر عقدة النهائيات

"يتبقى واحدة ذهبية".. بيراميدز يحجز البطاقة الثالثة بالسوبر المصري

إبراهيم فايق يعلق على فوز بيراميدز بكأس مصر