مصطفى فتحي يرد.. هل سيرحل عن بيراميدز بعد التتويج بكأس مصر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

ردّ لاعب فريق بيراميدز، مصطفى فتحي عما تردد عن اقترابه من الرحيل عن ناديه خاصة بعد التتويج بكأس مصر.

وقال فتحي في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة، إن عقده مستمر مع بيراميدز لثلاث سنوات مقبلة لذا لن يذهب لأي نادِ آخر.

وأجاب على عدم تحقيقهم لبطولة قبل حصد كأس مصر بالإشارة إلى أنه لا يمتلك أي إجابة ولكنه يرى إذا كان هناك جماهير للنادي كان الوضع سيكون مختلفًا.

وحصد فريق بيراميدز البطولة الأولى منذ تأسيسه قبل ست سنوات بعد الفوز على زد مساء الثلاثاء بهدف نظيف.

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