عقب القبض عليه.. أبرز المعلومات عن يحيى الكومي رئيس الإسماعيلي السابق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

ألقت الأجهزة الامنية بالجيزة على يحيى الكومي رئيس نادي الإسماعيلي السابق، بفيلا بالشيخ زايد أمس الجمعة.

وسبق ليحيى الكومي أن تولى رئاسة نادي الإسماعيلي في الفترة من 2006 حتى 2008، وشهر واحد فقط في عام 2011.

أبرز المعلومات عن يحيى الكومي رئيس الإسماعيلي السابق

- ولد عام 1953

- نشأ في مركز بركة السبع بمحافظة المنوفية

- حاصل على بكالوريوس الهندسة

- رئيس نادي الإسماعيلي السابق

- رجل أعمال

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