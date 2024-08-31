ستوري نجوم كرة القدم.. رونالدو وجورجينا.. إمام في العمرة.. ظهور أول لعبد المنعم في تدريبات نيس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

شارك العديد من نجوم كرة القدم داخل مصر وخارجها، متابعيهم الكثير من الصور والمنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وخلال السطور التالية، نعرض لكم عدد من المنشورات الخاصة لنجوم كرة القدم، شاركوها مع المتابعين.

ونشر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، صورة له عبر حسابه الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، رفقة جورجينا خلال تكريمه على هامش قرعة دوري أبطال أوروبا.

وشارك النجم المصري محمد صلاح، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، صورة من داخل صالة الجيم.

ونشر لاعب النادي الأهلي يوسف أيمن، صورة خلال قضاء عطلته الصيفية.

وقام عمر كمال لاعب النادي الأهلي، بتهنئة محمد عبد المنعم بنشر صورة له خلال تقديمه لاعباً لنادي نيس الفرنسي.

وشارك إمام عاشور لاعب النادي الأهلي متابعيه، صورة له رفقة زوجته خلال أداء مناسك العمرة.

ونشر محمد عبد المنعم صورة له، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، من تواجده في أول مران له مع فريق نيس.

وحرص محمود كهربا على مشاركة متابعيه، صورة له رفقة أحد أصدقائه، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام".

وقام لاعب الأهلي السابق، الفرنسي أنطوني موديست، بنشر صورة له رفقة أحد أصدقائه.

كما قام نجم النادي الأهلي، رضا سليم بنشر صورة له عبر حسابه الرسمي على إنستجرام رفقة أحد أصدقائه.

ونشر حسين الشحات، عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، صورة له رفقة أحد أصدقائه.

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