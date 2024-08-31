"كان ماتش حلو".. أبرز تعليقات نجيب ساويرس على مباراة زد وبيراميدز في نهائي كأس مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

علق المهندس نجيب ساويرس مالك نادي زد، على مباراة زد أمام بيراميدز في نهائي كأس مصر، والتي أقيمت اليوم على ستاد "برج العرب" بالإسكندرية.

وبدأت تعلقيات ساويرس مع بداية المباراة مباشرة، مستنكراً إقامة المباراة في الإسكندرية، على الرغم من أن الفريقين من القاهرة، حيث كتب على موقع التغريدات "X" تويتر سابقاً: "فرقتين من القاهرة بعتينهم استاد برج العرب ؟؟؟، والاستاد من غير جمهور تقريبا منظر محزن….فشل".

وعقب نهاية المباراة هنأ ساويرس فريق بيراميدز وكتب عبر حسابه الرسمي، على موقع التغريدات "X" تويتر سابقاً: "صراحة ماتش حلو و فريق Z لعب ماتش جامد و باحتراف ..مبروك لنادى بيراميدز".

وبعد ذلك دخل رجل الأعمال المصري في حوار مع عدد من الجماهير على موقع "X"، حول أحداث المباراة، حيث رد على مشجع كتب له "التغييرات بتاعة z كانت مش موفقة مش وقتها"، ليرد عليه ساويرس "صح تغيير كبيير ضيع منظومة كانت ماشية كويس".

وتمثلت آخر التعليقات الخاصة بمالك نادي زد، والتي تتعلق بالمبارة، في رده على الفنان صلاح عبدالله، الذي كتب عبر حسابه الرسمي على تويتر: "هاردلك ياباشمهندس وحظ أوفر لزد في القادم، وأراه فريق قادر على المنافسة والحصول على البطولات بمزيد من الرعاية والمتابعة"، ليكتب ساويرس رداً عليه: "أشكرك كان ماتش حلو".

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