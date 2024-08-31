أول بطولة للاعبي القطبين السابقين بعد مغادرة الأهلي والزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعاد تتويج فريق بيراميدز ببطولة كأس مصر لاعبين بصفوفه كانا قد سبق لهم اللعب بقميص الأهلي والزمالك لمنصات التتويج مرة أخرى.

بيراميدز كان قد توّج بلقب كأس مصر بعد فوزه بهدف نظيف على نظيره زد خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس الجمعة.

وتعد هذه هي البطولة الأولى التي يتوّج بها فريق بيراميدز منذ تأسيسه في عام 2018.

وضمت قائمة بيراميدز 7 لاعبين سابقين بالزمالك: أحمد الشناوي، علي جبر، أحمد توفيق، محمود دونجا، يوسف أسامة نبيه، مصطفى فتحي، مروان حمدي، فيما ضمت 3 لاعبين سابقين من الأهلي: شريف إكرامي، أحمد فتحي ورمضان صبحي.

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