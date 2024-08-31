شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز بعد التتويج بكأس مصر: تهدينا الحياة أضـواء فى آخر النفق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل نادى بيراميدز بالتتويج ببطولة كأس مصر، بعد الفوز على زد بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء الجمعة، على استاد برج العرب، فى إطار منافسات نهائى كأس مصر.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادى بيراميدز صورة للفريق والمدير الفنى معلقين عليها: "وتـهـديـنـا الـحـيـاة أضـواءً في آخـر الـنـفـق.. سيداتى سادتى بيراميدز بطل كأس مصر".



بيراميدز

ونجح فريق بيراميدز فى كسر عقدة النهائيات بتحقيق الفوز على زد حيث كان يعانى من عقدة المباريات النهائية، بعد الخسارة فى جميع النهائيات التى شارك فيها، والتى وصلت إلى 4 نهائيات قبل أن بخوض النهائي الخامس، ويكسر تلك العقدة.

كات تلك أول مباراة نهائية يخوضها بيراميدز، وذلك عندما اصطدم السماوي بالزمالك في نهائي بطولة كأس مصر موسم 2018-2019، وفاز الزمالك بثلاثية نظيفة وتوج بالبطولة.

في موسم 2020، لعب بيراميدز نهائيا قاريا، أمام نهضة بركان المغربي، في بطولة الكونفدرالية، ونجح الفريق المغربي في التغلب على السماوي بهدف دون رد.

واجه بيراميدز النادي الأهلي في نهائي كأس مصر نسخة موسم 2021-2022، وفاز المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف وتوج باللقب.

واجه بيراميدز الأهلي مجدداً في نهائي بطولة السوبر المصري عن موسم 2022، بعد اعتذار الزمالك، وفاز الأهلي بهدف دون رد من ركلة جزاء سجلها علي معلول في الأشواط الإضافية.

واجه بيراميدز نظيره زد على استاد برج العرب، ونجح بيراميدز فى تحقيق الفوز وكسر عقدة النهائيات السابقة، ليتوج باللقب لأول مرة فى تاريخه.