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شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز بعد التتويج بكأس مصر: تهدينا الحياة أضـواء فى آخر النفق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - احتفل نادى بيراميدز بالتتويج ببطولة كأس مصر، بعد الفوز على زد بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء الجمعة، على استاد برج العرب، فى إطار منافسات نهائى كأس مصر.
ونشرت الصفحة الرسمية لنادى بيراميدز صورة للفريق والمدير الفنى معلقين عليها: "وتـهـديـنـا الـحـيـاة أضـواءً في آخـر الـنـفـق.. سيداتى سادتى بيراميدز بطل كأس مصر".
بيراميدز
ونجح فريق بيراميدز فى كسر عقدة النهائيات بتحقيق الفوز على زد حيث كان يعانى من عقدة المباريات النهائية، بعد الخسارة فى جميع النهائيات التى شارك فيها، والتى وصلت إلى 4 نهائيات قبل أن بخوض النهائي الخامس، ويكسر تلك العقدة.1- نهائي كأس مصر 2019
كات تلك أول مباراة نهائية يخوضها بيراميدز، وذلك عندما اصطدم السماوي بالزمالك في نهائي بطولة كأس مصر موسم 2018-2019، وفاز الزمالك بثلاثية نظيفة وتوج بالبطولة.2- نهائي الكونفدرالية 2020
في موسم 2020، لعب بيراميدز نهائيا قاريا، أمام نهضة بركان المغربي، في بطولة الكونفدرالية، ونجح الفريق المغربي في التغلب على السماوي بهدف دون رد.3- نهائي كأس مصر 2022
واجه بيراميدز النادي الأهلي في نهائي كأس مصر نسخة موسم 2021-2022، وفاز المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف وتوج باللقب.4- نهائي السوبر المصري 2022
واجه بيراميدز الأهلي مجدداً في نهائي بطولة السوبر المصري عن موسم 2022، بعد اعتذار الزمالك، وفاز الأهلي بهدف دون رد من ركلة جزاء سجلها علي معلول في الأشواط الإضافية.5- نهائى كأس مصر 2023 - 2024
واجه بيراميدز نظيره زد على استاد برج العرب، ونجح بيراميدز فى تحقيق الفوز وكسر عقدة النهائيات السابقة، ليتوج باللقب لأول مرة فى تاريخه.
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