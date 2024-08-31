شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. تتويج فريق بيراميدز ببطولة كأس مصر 2023 – 2024 للمرة الأولى فى تاريخه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج فريق بيراميدز ببطولة كأس مصر لموسم 2023 – 2024 لأول مره في تاريخه عقب كسر عقدة النهائيات بتحقيق الفوز على زد بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما منذ قليل على استاد برج العرب.

فريق بيراميدز كان يعانى من عقدة المباريات النهائية، بعد الخسارة فى جميع النهائيات التى شارك فيها، والتى وصلت إلى 4 نهائيات قبل أن بخوض النهائي الخامس، ويكسر تلك العقدة.

ويعتبر بيراميدز الفريق الـ13 الفائز بـ كأس مصر، حيث توج 12 فريقاً منذ نشأتها، ويأتي النادي الأهلي في مقدمة الفرق التي توجت بالنصيب الأكبر من البطولة، حيث يعد المارد الأحمر الأكثر تتويجا ببطولة كأس مصر بعدما حصل عليه 39 مرة كان آخرها التتويج الأخير على حساب الزمالك بثنائية نظيفة خلال نسخة 2022-2023.

وجاءت قائمة المتوجين بـ كأس مصر كالتالى.. الأهلى 39 لقبا، الزمالك 28 لقبا، الاتحاد والترسانة 6 ألقاب لكل منهما، المقاولون العرب 3 ألقاب، الإسماعيلى والأوليمبى وإنبى وحرس الحدود "لقبان لكل فريق"، ولقب واحد لكل من المصرى والقناة والترام وأخيرا بيراميدز".

وتعد بطولة كأس مصر أقدم بطولة كرة قدم مصرية حيث نشأت البطولة عام 1921، وتم إيقافها لمدة أربع سنوت ما بين 1968 حتى 1971 بسبب حرب 1967، ثم توقفت بطولة كأس مصر مرة أخرى في دورة 1973-74 بسبب حرب أكتوبر 1973، وتوقفت البطولة بعد ذلك أربع مرات لأسباب مختلفة.