شكرا لقرائتكم خبر عن خسارة ناشئى الطائرة أمام تونس فى نهائى بطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

خسر المنتخب الوطني لناشئي الكرة الطائرة 18 سنة أمام نظيره التونسى بنتيجة 3-2، فى إطار نهائى البطولة الأفريقية المقامة فى تونس.

واستطاع منتخب ناشئين الطائرة تحقيق الفوز على كينيا فى نصف النهائى بنتيجة 3-0. ونجح منتخب الناشئين فى تحقيق الفوز على كل من، المغرب وتونس، قبل الفوز على كينياو رواندا و الجزائر فى الدور الأول.

فيما تمكن منتخب مصر لناشئي الكرة الطائرة تحت 17 عاما من تحقيق فوز مثير على منتخب إيران بنتيجة 3/2 ضمن ختام دور المجموعات ببطولة العالم لناشئي الكرة الطائرة تحت 17 عامًا و المقامة ببلغاريا، قبل أن يخسر من الأرجنتين فى ربع النهائى.

ومن ناحية أخرى، استقبل السفير المصرى فى بلغاريا نادر سعد المنتخب المصرى للكرة الطائرة المشارك فى بطولة العالم للناشئين والمقامة بالعاصمة صوفيا، وأقام السفير حفل استقبال وعشاء للبعثة.