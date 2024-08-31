شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نتائج المصريين فى اليوم الثانى من بارالمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

انتهت منافسات اليوم الثاني من دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024، والتي تقام في الفترة من 28 أغسطس الجاري حتى 8 سبتمبر المقبل. وشاركت البعثة المصرية في اليوم الثاني في ثلاث رياضات، جاءت نتائجها كالتالي:

البوتشيا

خسر محمود نبوي من بطل كولومبيا 9-5 في دور المجموعات، وخسرت هناء علام في نفس الدور على صعيد منافسات السيدات أمام بطلة ماليزيا بنتيجة 11-3.

الباراتايكوندو

خسر عبد الرحمن عبدالرازق أمام بطل جورجيا بالنقطة الذهبية في ثمن النهائي.

التجديف البارالمبي

حصل الزوجي المصري المختلط علي الزيني ومروة عبد العال على المركز الخامس، والتأهل لخوض دور الترضية للمنافسة على التأهل إلى النهائي.

وتشارك مصر في الدورة ببعثة قوامها 54 لاعبا ولاعبة يمثلون 10 رياضات هي: رفع الأثقال البارالمبي - ألعاب القوى البارالمبي - الكرة الطائرة جلوس - كرة الهدف - السباحة البارالمبي - تنس الطاولة البارالمبي - الباراتايكوندو - البوتشيا - التجديف البارالمبي - الباراكياك.

جدير بالذكر أن مصر حققت 184 ميدالية متنوعة خلال مشاركاتها السابقة في دورة الألعاب البارالمبية، بواقع 49 ذهبية و68 فضية و67 برونزية.