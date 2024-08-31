شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فتحى: لم أحسم قرار اعتزالى.. وأصبحت أكبر لاعب يتوج ببطولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد فتحى لاعب فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، أنه لم يحسم مصيره فى المرحلة المقبلة، خاصة أن تعاقده مع بيراميدز ينتهى بنهاية الموسم، مؤكدًا أنه لم يتخذ أى قرار بشأن مصيره.

وأوضح أحمد فتحى فى تصريحات له لقناة أون تايم سبورت، أنه لم يستقر على قرار الاعتزال من عدمه، مشيرًا إلى أنه سيدرس الأمر ويتخذ القرار المناسب بالنسبة له.

وتابع فتحى تصريحاته أنه أصبح أكبر لاعب يتوج ببطولة فى الملاعب المصرية بعد التتويج بلقب كأس مصر مع بيراميدز، حيث سيبلغ سن الـ 40 عامًا فى شهر نوفمبر المقبل.

واحتفل نادى بيراميدز بالتتويج ببطولة كأس مصر، بعد الفوز على زد بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء الجمعة، على استاد برج العرب، فى إطار منافسات نهائى كأس مصر.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادى بيراميدز صورة للفريق والمدير الفنى معلقين عليها: "وتـهـديـنـا الـحـيـاة أضـواءً في آخـر الـنـفـق.. سيداتى سادتى بيراميدز بطل كأس مصر".