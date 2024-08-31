شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبدأ الترتيب لرحلة كينيا لخوض ضربة البداية بدورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

بدأ مسئولو النادي الأهلى الترتيب لرحلة كينيا لمواجهة جورماهيا في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا التي يحمل الأهلي لقبها في آخر نسختين، ويقوم الجهاز الإداري للنادي حالياً بإنهاء إجراءات السفر إلى كينيا لخوض المباراة التي تُعد ضربة البداية في رحلة المارد الأحمر للحفاظ على اللقب الأفريقى.

وتلقت إدارة الأهلي تأكيدات من نظرائهم في نادي جورماهيا بأن مباراة الفريقين بذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا ستُقام في كينيا، وشددت إدارة جورماهيا على أنها تمتلك ما يؤهلها لاستضافة الأهلي.

وأوضحت إدارة النادي الكيني للأهلي أن ما تردد بشأن إقامة مباراتي الفريقين بدور الـ32 في القاهرة لعدم جاهزية ملعب جورماهيا لاستضافة المباراة المرتقبة.

وضرب جورماهيا موعدًا مع الأهلي، في دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا التي يحمل الأهلي لقبها في آخر نسختين بعدما تخطى المريخ جوبا الجنوب سوداني في الدور التمهيدي الأول.

وتقام مباراة الذهاب بين بطلا مصر وكينيا أحد أيام 13 أو 14 أو 15 سبتمبر خارج القاهرة على أن تُقام مباراة العودة بالقاهرة أحد أيام 20 أو 21 أو 22 الشهر ذاته.