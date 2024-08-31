شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشناوى: بطولة كأس مصر انطلاقة بيراميدز نحو الألقاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب أحمد الشناوى حارس مرمى فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، عن سعادته بالتتويج بأول بطولة فى تاريخ النادى، بحصد لقب كأس مصر بعد الفوز على زد بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء الجمعة، على استاد برج العرب.

وأضاف الشناوى فى تصريحاته لقناة أون تايم سبورت، أن بطولة الكأس ستكون انطلاقة لبيراميدز نحو مزيد من الألقاب والبطولات، خاصة أن الفريق ينافس دائمًا حتى النهاية وكان ينقصه اللقب الذى يمنح اللاعبين دفعة للمزيد.

وتابع الشناوى تصريحاته مؤكدًا أن غياب عامل الجمهور عن بيراميدز يؤدى لغياب أهم عناصر اللعبة، موجهًا الشكر للجماهير القليلة التى تأتى دائمًا وراء الفريق لمساندته.

وحصد فريق بيراميدز بطاقة التأهل لبطولة كأس السوبر المحلى، بعدما توج ببطولة كأس مصر على حساب نظيره زد، لينضم رفقة الأهلى بطل الدورى، وسيراميكا بطل كأس الرابطة، وفى انتظار الفريق الذى سيحصل على البطاقة الذهبية لينضم لبطولة كأس السوبر.

ويفاضل اتحاد الكرة، بين 3 مواعيد لإقامة مباريات السوبر المصرى الرباعى والذى يقام بمشاركة بطل الدورى المصرى وبطل الكأس وبطل كأس الرابطة، بجانب فريق رابع يتم توجيه الدعوة له من الجانب الإماراتى مستضيف البطولة.

ويفاضل اتحاد الكرة بين 3 مواعيد للسوبر، وهى الفترة من 1 حتى 4 أكتوبر المقبل، أوالفترة من 18 حتى 21 أكتوبر المقبل، أو فى ديسمبر المقبل.

وتنص لائحة السوبر الرباعى المقرر إقامتها بالإمارات على مشاركة بطل الدورى وبطل الكأس وبطل كأس الرابطة، على أن يختار الجانب الإماراتى مستضيف البطولة الفريق الرابع.