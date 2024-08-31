موعد مباراة منتخب مصر وكاب فيردى فى افتتاح تصفيات أمم أفريقيا 2025

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القاهرة - سامية سيد - تترقب جماهير الكرة المصرية ، ضربة البداية لمنتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن فى التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2025 والتى ستكون أمام منتخب كاب فيردى على ستاد القاهرة الدولى.

موعد مباراة منتخب مصر وكاب فيردى فى تصفيات أمم أفريقيا

موعد مباراة منتخب مصر وكاب فيردى سيكون فى تمام العاشرة مساء يوم الأحد 6 سبتمبر المقبل، على ستاد القاهرة الدولى.

معسكر منتخب مصر ينطلق فى موعده

ويواصل منتخب مصر الأول تحت قيادة العميد حسام حسن، تدريباته خلال معسكره المغلق الذى انطلق منذ الأربعاء الماضي على استاد السلام، استعدادا لمواجهتى كاب فيردى وبوتسوانا فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس أمم أفريقيا بالمغرب 2025.

وانطلق معسكر منتخب مصر حسبما أعلن حسام حسن المدير الفني للفراعنة، استعدادا لمباراتي كاب فيردي وبتسوانا المقرر لهما يومي 6 و10 سبتمبر في الجولة الأولى والثانية للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب.

وجاءت قائمة منتخب مصر كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي - المهدي سليمان - مصطفى شوبير - حمزة علاء، وخط الدفاع: أحمد حجازي - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - أحمد رمضان بيكهام - خالد صبحي - محمد هاني - محمد حمدي شرف - محمد شحاتة - أحمد نبيل كوكا، وخط الوسط: محمد النني - حمدي فتحي - مروان عطية - إمام عاشور - ناصر ماهر - أحمد سيد زيزو - محمود حسن تريزيجيه - عمر مرموش - محمد صلاح - مصطفى فتحي - إبراهيم عادل، خط الهجوم: مصطفى محمد - محمد الشامي - أسامة فيصل.