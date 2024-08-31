بطولة إيطاليا: إنتر يقسو على أتالانتا وتورينو يعود بالفوز من ميدان فينيتسيا

الرياص - اسماء السيد - روما : تابع حامل اللقب إنتر صحوته محققا فوزه الثاني تواليا في الدوري الإيطالي لكرة القدم على حساب ضيفه أتالانتا 4 0 ضمن المرحلة الثالثة الجمعة، ليعتلي الصدارة مؤقتا بسبع نقاط متفوقا على تورينو بفارق الأهداف.

سجّل الألباني بيرات دجيمشيتي (3 بالخطأ في مرمى فريقه) ونيكولو باريلا (10) والفرنسي ماركوس تورام (47 و56) أهداف إنتر.

لم يمنح حامل اللقب ضيفه الكثير من الوقت، وسرعان ما تقدّم في النتيجة عبر دجيمشيتي الذي ارتدت منه تمريرة تورام وسكنت الزاوية الأرضية إلى يسار الحارس ماركو كارنيزيكي (3).

ومنع الأخير أصحاب الأرض من تسجيل هدف ثان بتصديه ببراعة لتسديدة التركي هاكان تشالهانأوغلو (8).

لكن كارنيزيكي وقف عاجزا أمام تسديدة باريلا الرائعة على الطاير من خارج منطقة الجزاء (10).

وحاول أتالانتا العودة في اللقاء، وكان قريبا من تقليص الفارق في الدقيقة 14، لكن تسديدة دافيدي زاباكوستا تصدى لها الحارس السويسري يان سومر، قبل أن يتابعها ماتيو ريتيغي فوق المرمى.

وفي ظل محاولات فريق جان بييرو غاسبيريني الهجومية، وجد لاعبو إنتر المساحات وشكلوا خطورة كبيرة من الهجمات المرتدة السريعة، فأصاب تورام القائم في إحداها (27).

في الشوط الثاني انهار الضيوف تماما، فأضاع الأرميني هنريخ مخيتاريان شبه انفراد، مسددا إلى جانب القائم بعد تمريرة متقنة من تورام (46).

بعدها بدقيقة، أنهى المهاجم الفرنسي الأمور بتسجيل الهدف الثالث من تسديدة من مسافة قريبة إلى يسار الحارس، إثر دربكة داخل منطقة الجزاء.

وكاد الأرجنتيني لاوتارو مارتينيس يضيف الهدف الرابع (51) وبعده باريلا (54)، قبل أن ينجح تورام في ذلك بنسخة كربونية عن هدفه الثالث (56).

وفي مباراة أخرى، عاد تورينو بالنقاط الثلاث من ميدان فينيتسيا بفوزه 1 0 في مواجهة لم يكن فيها الفائز هو الطرف الأفضل.

سجّل المدافع الغيني الاستوائي ساوول كوكو هدف المباراة الوحيد (86).

انتظر الفريقان حتى الدقيقة 14 لصناعة الفرصة الخطرة الأولى في المباراة، فسدد لاعب فينيتسيا الشاب هانز نيكولوسي كافيليا من خارج منطقة الجزاء، لكن الصربي فانيا ميلينكوفيتش سافيتش حارس مرمى تورينو تصدى ببراعة وحوّل الكرة إلى ركنية.

وتكررت المواجهة بين اللاعبين بالطريقة عينها في الدقيقة 15، بيد أن الصربي أنقذ مرماه مجددا محافظا على نظافة شباكه.

ولم يتأخر رد تورينو كثيرا، فحاول الاسكتلندي تشي آدامس التسجيل للمباراة الثانية تواليا بتسديدة من مسافة قريبة إلى يمين حارس المرمى الفنلندي ييسي يورونن الذي أنقذها ببراعة في الدقيقة 18.

وجاء الشوط الثاني شحيحا بالفرص مع أفضلية واضحة لأصحاب الأرض، فسدد أنتونيو كانديلا من داخل منطقة الجزاء كرة علت مرمى تورينو في الدقيقة 65، ولاقت تسديدة زميله الايسلندي ميكايل أتلارتسون المصير عينه في الدقيقة 71.

وعلى عكس المجريات، خطف الضيوف الفوز في الدقيقة 86 بضربة رأسية من كوكو، مستفيدا من تمريرة حاسمة للدولي المغربي آدم ماسينا، إثر ركنية نفذها الصربي إيفان إيليتش.