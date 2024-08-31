بطولة إنكلترا: يونايتد يتعاقد مع الاوروغوياني أوغارتي

الرياص - اسماء السيد - مانشستر (المملكة المتحدة) : خطف مانشستر يونايتد توقيع لاعب الوسط الأوروغوياني مانويل أوغارتي قادما من باريس سان جرمان الفرنسي في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية الجمعة.

وانضم ابن الـ23 عاما الذي قضى موسما واحدا في صفوف بطل فرنسا إلى "الشياطين الحمر" مقابل 55 مليون دولار أميركي، إضافة إلى 11 مليونا كمكافآت مرتبطة بأدائه.

وقال أوغارتي في بيان صادر عن النادي "إنه شعور لا يصدق أن أنضم إلى ناد بهذا الحجم، ناد يحظى بالاعجاب في جميع أنحاء العالم".

وأردف "أنا شخص عازم على النجاح، سأضحي وأعطي كل شيء لزملائي في الفريق"، مضيفا "سنقاتل معا للفوز بالألقاب والوصول إلى المستوى الذي يحتاجه هذا النادي".

وبات أوغارتي خامس صفقة يبرمها يونايتد في سوق الانتقالات الصيفية بعد المدافعين الفرنسي ليني يورو والهولندي ماتياس دي ليخت والمغربي نصير مزراوي والمهاجم الهولندي جوشوا سيركسي.