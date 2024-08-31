شكرا لقرائتكم خبر عن منافسات البعثة المصرية اليوم في دورة الألعاب البارالمبية باريس والان مع تفاصيل الخبر

تستأنف البعثة المصرية منافساتها فى دورة الالعاب البارالمبية التى تقام بباريس فى الفترة من 28 أغسطس حتى 8 سبتمبر المقبل بمشاركة 54 لاعب ولاعبة يمثلون 10 رياضات.

وتخوض المنتخبات المصرية منافساتها اليوم السبت فى الطائرة جلوس، وكرة الهدف بالإضافة إلى البوتشيا والتجديف.

وتأهل كريم عبدالتواب لاعب منتخب العاب القوى إلى نهائي سباق 100 متر عدو فى دورة الألعاب البارالمبية بعد انسحاب لاعبين من البطولة ، وكان من المقرر أن يخوض كريم منافسات نصف نهائي سباق 100 متر عدو اليوم السبت، إلا أن انسحاب لاعبان من بين المشاركين فى منافسات السباق جعله يتأهل للعب المباشر غداً الأحد الموافق1 سبتمبر.

ويخوض منتخب الطائرة جلوس ثانى مبارياته بدورة الألعاب البارالمبية، حيث يلتقى مع فرنسا فى ثانى مباريات المجموعة الأولى التى تضم كازاخستان وفرنسا بالإضافة إلى البوسنة والهرسك وتقام المباراة فى تمام السابعة مساءا بتوقيت القاهرة

وخسر منتخب الطائرة جلوس أمام البوسنة والهرسك بنتيجة 3-1 بأولى مبارياته بالدورة البارالمبية، على ان يخوض مباراته الثالثة امام كازاخستان بعد غد الاثنين.

وعلى مستوى البوتشيا يلعب محمود نبوى مباراته فى التصفيات الساعة الحادية عشر والنصف صباحا، بينما تخوض هناء علام منافسات ربع النهائي فى السادسة مساءا.

وفى التجديف يخوض الزوجى على الزينى ومروة حسن تصفيات نهائي القوارب المختلطة المؤهلة لنهائي أ ونهائي ب