شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تواجه الصين فى منافسات كرة الهدف بدورة الألعاب البارالمبية بباريس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - باريس- ياسمين يحيىالسبت، 31 أغسطس 2024 02:30 ص
يلتقى اليوم منتخب كرة الهدف مع نظيره الصين فى ثانى مباريات دورة الالعاب البارالمبية التى تقام بباريس، والتى تستمر حتى 8 سبتمبر المقبل.
ويشارك المنتخب الوطني لأول مرة في دورة الألعاب بعد انقطاع دام لأكثر من 30 عام , وجميع اللاعبين من العناصر الشابة المميزة.
وخسر منتخب الهدف أولى مبارياته أمام أوكرانيا بنتيجة 6- 3.
وتضم قائمة منتخب مصر في كرة الهدف 6 لاعبين: هم: أحمد خيري، سيد حسن، معاذ فتحي، أحمد عربي، عمر عبد السلام، واخيرا محمد سعيد اصغر لاعب في البعثة المصرية الذي يبلغ من العمر 16 عاما .
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