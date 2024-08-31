شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تواجه الصين فى منافسات كرة الهدف بدورة الألعاب البارالمبية بباريس والان مع تفاصيل الخبر

يلتقى اليوم منتخب كرة الهدف مع نظيره الصين فى ثانى مباريات دورة الالعاب البارالمبية التى تقام بباريس، والتى تستمر حتى 8 سبتمبر المقبل.

ويشارك المنتخب الوطني لأول مرة في دورة الألعاب بعد انقطاع دام لأكثر من 30 عام , وجميع اللاعبين من العناصر الشابة المميزة.

وخسر منتخب الهدف أولى مبارياته أمام أوكرانيا بنتيجة 6- 3.

وتضم قائمة منتخب مصر في كرة الهدف 6 لاعبين: هم: أحمد خيري، سيد حسن، معاذ فتحي، أحمد عربي، عمر عبد السلام، واخيرا محمد سعيد اصغر لاعب في البعثة المصرية الذي يبلغ من العمر 16 عاما .