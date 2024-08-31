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مصر تواجه الصين فى منافسات كرة الهدف بدورة الألعاب البارالمبية بباريس

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القاهرة - سامية سيد - باريس- ياسمين يحيى

السبت، 31 أغسطس 2024 02:30 ص

 

يلتقى اليوم منتخب كرة الهدف مع نظيره الصين فى ثانى مباريات دورة الالعاب البارالمبية التى تقام بباريس، والتى تستمر حتى 8 سبتمبر المقبل.

ويشارك المنتخب الوطني لأول مرة في دورة الألعاب بعد انقطاع دام لأكثر من 30 عام , وجميع اللاعبين من العناصر الشابة المميزة.

وخسر منتخب الهدف أولى مبارياته أمام أوكرانيا بنتيجة 6- 3.

وتضم قائمة منتخب مصر في كرة الهدف 6 لاعبين: هم: أحمد خيري، سيد حسن، معاذ فتحي، أحمد عربي، عمر عبد السلام، واخيرا محمد سعيد اصغر لاعب في البعثة المصرية الذي يبلغ من العمر 16 عاما .

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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