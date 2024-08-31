الامارات | نتائج جيدة للاعبين العرب في «آسيوية العين للملاكمة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت منافسات البطولة الآسيوية للناشئين والواعدين المقامة حالياً في مركز أدنيك العين، حتى 9 سبتمبر المقبل، تألق عدد من اللاعبين العرب في التصفيات الأولية لمختلف الأوزان، إذ فاز علي بني ياسين من الأردن على عبدالله ناجي من الإمارات في وزن 35 كغم، وفاز عزم العمري من السعودية على محمد سعيد المري من قطر في وزن 43 كغم.

وتقام البطولة بمشاركة 26 دولة، وبإشراف الاتحادين الآسيوي والدولي للملاكمة.