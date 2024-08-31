الامارات | «أبوظبي للزوارق السريعة» يخوض تحدي «أفضل زمن» في مونديال «الفورمولا 2»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يبدأ فريق أبوظبي للزوارق السريعة، اليوم، منافسات الجولة الرابعة من بطولة العالم لزوارق «الفورمولا 2»، في مدينة سان نازارو الإيطالية، بسباق أفضل زمن بمشاركة 22 زورقاً.

ويشارك فريق أبوظبي بقيادة راشد القمزي، الفائز باللقب الموسم الماضي للمرة الرابعة في تاريخه، ومنصور المنصوري، الواعد في هذه الفئة، بهدف الدفاع عن اللقب في الموسم الحالي.

ويشكل سباق أفضل زمن، الذي ينطلق اليوم على ثلاث مراحل، نقطة مهمة ضمن المنافسة في هذه الجولة، على امتداد نهر سان نازارو للموسم الثالث توالياً.

وتبدأ المنافسات، اليوم، باجتماع مع المتسابقين لشرح أهم القوانين واللوائح، ثم تنطلق مرحلة التجارب الحرة للزوارق المشاركة، وتقام لاحقاً تصفيات أفضل زمن.

وشهدت الجولات الماضية تقلبات مختلفة، إذ جاء راشد القمزي في المركز الثالث بالترتيب العام برصيد 32 نقطة، وتصدر الليتواني إدغراس ريابكو الترتيب العام برصيد 36 نقطة، وجاءت السويدية ماتيلدا وايبرغ ثانية برصيد 32 نقطة.

وقال رئيس بعثة فريق أبوظبي، ناصر الظاهري: «سباق السرعة فرصة كبيرة أمامنا، وذلك قياساً على النتائج في التدريبات، إضافة إلى تركيزنا طوال الفترة الماضية على تجهيز الزوارق للمشاركة الحالية».

وأبدى الظاهري ثقته بأن يكون سباق الزمن لمصلحة نجوم فريق أبوظبي، وذلك قبل انطلاق السباق الرئيس يوم غد، وقال: «حققنا ألقاباً عدة في بحيرة سان نازروا في سباقات الفورمولا 1 والفورمولا 2 في السابق».